  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: استشهاد شاب أصيب بطلق ناري بالخطأ في خانيونس والقسام ينعي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استشهاد شاب أصيب بطلق ناري بالخطأ في خانيونس والقسام ينعي


غزة / سما/

 لقي الشاب محمد القرا (20 عاما)، اليوم الاثنين مصرعه، جراء اصابته يطلق ناري بالخطأ اثناء تنظيفه سلاحه بمنزله في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقل الشاب إلى مجمع ناصر الطبي مصابا بحالة حرجة وتوفي بعد وقت قصير.

في السياق ذاته، نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، المجاهد محمد القرا الذي استشهد نتيجة خطأ في السلاح مساء اليوم الاثنين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، نزف المجاهد القسامي محمد أيمن القرا من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة والذي لقي ربه شهيداً –بإذن الله تعالى- اليوم الاثنين.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن المجاهد القرا استشهد نتيجة خطأ في تنظيف السلاح، مشيرة إلى أن حياة الشهيد حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله.

وأضافت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"

شاهد: أول فيديو يوثق لحظة قصف منشآت أرامكو "عملاق النفط السعودي"

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"