النقل والمواصلات تفعل خدمة الشكاوى والاقتراحات عبر موقعها

رام الله / سما /

قالت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة بوزارة النقل والمواصلات، إنه تم إضافة إمكانية تقديم الشكاوى والاقتراحات من خلال بوابة الشكاوى في موقع الوزارة في الواجهة الرئيسية عبر الرابط: https://complaints.eapp.gov.ps

ودعت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة في بيان لها اليوم الاثنين، الجمهور المحلي لتقديم اقتراحاتهم وشكواهم من خلال التسجيل بحساب الدخول الموحد وإرسالها حيث سيتم الرد عليها وتوجيههم بأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى الدخول عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوزارة للرد على شكاوى الجمهور.

أكدت دائرة العلاقات العامة، أنها تسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة للتواصل مع الجمهور المحلى وحل كافة الإشكاليات التي قد تواجهه وتوجهيه إلى الإدارات العامة لإنجاز معاملته في أقصى سرعة ممكنة.