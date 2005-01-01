10 إصابات بحادث سير وسط نابلس

نابلس / سما /

اصيب 10 اشخاص اليوم بعد ان صدمتهم مركبة اثناء وجودهم بالشارع العام وداخل محلات تجارية وسط مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان المعلومات الاولية تفيد بان شجارا وقع بين سائق مركبة وآخرين بشارع غرناطة وسط نابلس، وبعد ذلك تحرك سائق المركبة وفقد السيطرة عليها، مما ادى الى انحرافها الى الرصيف ودهس عدة اشخاص كانوا متواجدين امام المحلات التجارية، وتسببت باضرار مادية لواجهات المحلات.

ووصل فيما بعد 10 اصابات لمستشفيات المدينة، وصفت ما بين المتوسطة ودون المتوسطة، مضيفا ان الشرطة تحفظت على المركبة وسائقها، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.