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أسرى الجهاد يعلنون النفير نصرةً للأسير المضرب طارق قعدان

الإثنين 30 سبتمبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد يعلنون النفير نصرةً للأسير المضرب طارق قعدان


رام الله / سما /

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، عن حالة النفير العام والاستعداد لنصرة الأسير القيادي بالحركة طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم الـ 61 على التوالي.

وأكدت في بيان لها، وقوفها إلى جانب قعدان في جهاده. مضيفةً في رسالة وجهتها لإدارة مصلحة السجون، "حياته غالية وأغلى من كل شيء وأي مساس بحياته أو دخوله في خطر فهذا يعني أن هناك رد وسيكون غير مسبوق". وفق نص البيان.

كما دعت الحركة، الفلسطينيين وفصائل المقاومة إلى التحرك لنصرة قعدان في إضرابه.

وفي السياق ذاته، دعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، التابعة للحركة، الفلسطينين والإعلاميين للمشاركة بفعالية الدعم والإسناد مع الأسرى المضربين، وفي مقدمتهم الأسير طارق قعدان، غداً الثلاثاء، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في غزة.

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