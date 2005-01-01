  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعترف بتسليم الأسير سامر العربيد لـ"الشاباك" سليما تماما

الإثنين 30 سبتمبر 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعترف بتسليم الأسير سامر العربيد لـ"الشاباك" سليما تماما


القدس المحتلة / سما /

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل سامر العربيد وسلمه إلى محققي الـ "شاباك" وهو سليم تماما. وحمل "الشاباك" مسؤولية تدهور حالته الصحية، وفق ما أفادت به الإذاعة العبرية الرسمية.

يذكر أنه تم نقل الأسير العربيد إلى المستشفى بعد التحقيق معه من قبل "الشاباك" الذي استند إلى تفويض منحه اياه الجهاز القضائي لدولة الاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسير العربيد، وهو الآن في حالة صحية حرجة، حسبما نقلت عن الـ "شاباك" وسائل إعلام عبرية.

وكانت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ذكرت في بيان لها، يوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نقلت المعتقل عربيد لمستشفى "هداسا" في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، وهو فاقد للوعي ويعاني من عدة كسور في أنحاء جسده.

#جيش الاحتلال #الشاباك

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

شاهد: أول فيديو يوثق لحظة قصف منشآت أرامكو "عملاق النفط السعودي"

تنويه للمواطنين والتجار بشأن عمل معبر بيت حانون "إيرز"

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"