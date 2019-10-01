الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

غزة / سما /
نشرت وزارة الداخلية بغزة آلية السفر عبر معبر رفح لبري ليوم غدٍ الثلاثاء 1/10/2019.
وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة السادسة عشر + الحافلتان: السابعة عشر، والثامنة عشر من كشف (9/18).
ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، بالإضافة إلى التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت جميع المسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.