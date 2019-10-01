الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية بغزة آلية السفر عبر معبر رفح لبري ليوم غدٍ الثلاثاء 1/10/2019.

وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة السادسة عشر + الحافلتان: السابعة عشر، والثامنة عشر من كشف (9/18).

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، بالإضافة إلى التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت جميع المسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الأسماء (9/18):