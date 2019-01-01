  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تأسف لاستضافة الدوحة وفدا رياضيا إسرائيليا

الإثنين 30 سبتمبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تأسف لاستضافة الدوحة وفدا رياضيا إسرائيليا


غزة / سما /

عبرت حركة حماس، اليوم الإثنين، عن أسفها لاستضافة دولة قطر، وفدا رياضيا إسرائيليا، ورفع علم الاحتلال بالدوحة، في ظل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار حصاره الخانق على قطاع غزة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن هذه الاستضافة تعد أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال لتبييض صورته أمام العالم، كما سيشجعه على المزيد من الاضطهاد والظلم للشعب الفلسطيني.

وكانت حركة المقاطعة الدولية استنكرت استقبال الدوحة للفريق الإسرائيلي، واعتبرت ذلك خطوة تطبيعية.

كما رفضت "مجموعة شباب قطر ضد التطبيع"، هذه الاستضافة، وأكدت أن التطبيع لا يدعم شرعية الاحتلال فقط، بل يساهم في تلميع صورته.

وأضافت المجموعة، "إن مكتسبات الاحتلال من وراء هذه الاستضافات أكبر من أي مصلحة أخرى مرجوة".

#حماس #قطر #وفد رياضي

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

تنويه للمواطنين والتجار بشأن عمل معبر بيت حانون "إيرز"

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"