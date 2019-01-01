حماس تأسف لاستضافة الدوحة وفدا رياضيا إسرائيليا

غزة / سما /

عبرت حركة حماس، اليوم الإثنين، عن أسفها لاستضافة دولة قطر، وفدا رياضيا إسرائيليا، ورفع علم الاحتلال بالدوحة، في ظل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار حصاره الخانق على قطاع غزة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن هذه الاستضافة تعد أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال لتبييض صورته أمام العالم، كما سيشجعه على المزيد من الاضطهاد والظلم للشعب الفلسطيني.

وكانت حركة المقاطعة الدولية استنكرت استقبال الدوحة للفريق الإسرائيلي، واعتبرت ذلك خطوة تطبيعية.

كما رفضت "مجموعة شباب قطر ضد التطبيع"، هذه الاستضافة، وأكدت أن التطبيع لا يدعم شرعية الاحتلال فقط، بل يساهم في تلميع صورته.

وأضافت المجموعة، "إن مكتسبات الاحتلال من وراء هذه الاستضافات أكبر من أي مصلحة أخرى مرجوة".