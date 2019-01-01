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الحكومة جاهزة للإنتخابات

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حكومته ستكون جاهزة لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، حال إصدار المرسوم بخصوص الانتخابات العامة.

وأضاف اشتية في اجتماع حكومته الأسبوعي برام الله، أن الرئيس عباس كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالتوجه إلى قطاع غزة للبدء في التشاور حول عملية الانتخابات، مؤكدًا أنه إذا لم تنفذ اتفاقات المصالحة فنحن بحاجة للاحتكام إلى الشعب الفلسطيني.

وأشار اشتية إلى أن وفدًا وزاريًا كبيرًا سيتوجه للعاصمة المصرية القاهرة قريبًا، للقاء مسؤولين مصريين بهدف فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية.

وكشف رئيس الحكومة عن أن وزارة المالية ستصدر غدًا الثلاثاء، بيانًا بشأن رواتب الموظفين المستحقة مع نهاية الشهر.

ومن المقرر بحسب اشتية، أن يصل وزير الإعلام الفلسطيني إلى باريس للمشاركة بجنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، والذي وصفه بـ "صديق الشعب الفلسطيني، ورجل المواقف الصلبة"

وتوجّه اشتية بالشكر للسعودية على الدعم الذي قدّمه صندوقا القدس والأقصى خلال اجتماعها السنوي الـ76، الذي عقد الأحد، في جدة، وجرى خلاله تخصيص 50 مليون دولار من أرباح الصناديق لتمويل مشاريع البنية التحتية في القدس.

#محمد اشتية #المصالحة #الرئيس

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