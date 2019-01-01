  1. الرئيسية
  2. الرياضة

آرسنال يطلب من أوزيل الرحيل ومستعد للتضحية بالأموال

الإثنين 30 سبتمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يطلب من أوزيل الرحيل ومستعد للتضحية بالأموال


وكالات / سما /

طالب آرسنال النجم الألماني مسعود أوزيل بالبحث عن نادٍ جديد يذهب إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم رغبة المدرب أوناي إيمري باستمراره مع الفريق.

ويسعى آرسنال للتخلص من مسعود أوزيل بسبب راتبه المرتفع وعدم اقتناع المدرب بمستواه، حيث يحصل نجم ريال مدريد السابق على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وبالطبع هو الأعلى أجراً في النادي وضمن الأعلى في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

وخرج مسعود أوزيل من تشكيلة أوناي إيمري الذي لم يعتمد عليه سوى في مباراتين فقط منذ بداية الموسم، وذلك بهدف الضغط عليه وإجباره على الرحيل، بعد أن فشل النادي بالتخلص منه في الصيف الماضي.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، آرسنال يفكر بإعارة أوزيل في الميركاتو الشتوي مع دفع جزء من راتبه، بدلاً مواصلة استبعاده عن التشكيلة ومنحه 1.6 مليون يورو في الشهر الواحد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أوزيل يرفض فكرة الرحيل عن النادي، ودائماً ما يؤكد أن لديه عقد يمتد حتى عام 2021، والسبب وراء ذلك هو راتبه المرتفع الذي لن يتمكن من الحصول عليه في أي نادٍ آخر، لاسيما وأنه لا يوجد أي نادٍ كبير مهتم بضمه.

#آرسنال #أوزيل

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

تنويه للمواطنين والتجار بشأن عمل معبر بيت حانون "إيرز"

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"