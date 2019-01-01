آرسنال يطلب من أوزيل الرحيل ومستعد للتضحية بالأموال

وكالات / سما /

طالب آرسنال النجم الألماني مسعود أوزيل بالبحث عن نادٍ جديد يذهب إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم رغبة المدرب أوناي إيمري باستمراره مع الفريق.

ويسعى آرسنال للتخلص من مسعود أوزيل بسبب راتبه المرتفع وعدم اقتناع المدرب بمستواه، حيث يحصل نجم ريال مدريد السابق على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وبالطبع هو الأعلى أجراً في النادي وضمن الأعلى في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

وخرج مسعود أوزيل من تشكيلة أوناي إيمري الذي لم يعتمد عليه سوى في مباراتين فقط منذ بداية الموسم، وذلك بهدف الضغط عليه وإجباره على الرحيل، بعد أن فشل النادي بالتخلص منه في الصيف الماضي.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، آرسنال يفكر بإعارة أوزيل في الميركاتو الشتوي مع دفع جزء من راتبه، بدلاً مواصلة استبعاده عن التشكيلة ومنحه 1.6 مليون يورو في الشهر الواحد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أوزيل يرفض فكرة الرحيل عن النادي، ودائماً ما يؤكد أن لديه عقد يمتد حتى عام 2021، والسبب وراء ذلك هو راتبه المرتفع الذي لن يتمكن من الحصول عليه في أي نادٍ آخر، لاسيما وأنه لا يوجد أي نادٍ كبير مهتم بضمه.