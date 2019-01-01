  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا ويبعد سيدتين عن الأقصى

الإثنين 30 سبتمبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا، وأبعدت سيدتين، عن المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي حمزة مسودة، أثناء تواجده قرب باب الأسباط في القدس القديمة.

وأضافت المصادر ذاتها، ان شرطة الاحتلال سلمت المعلمتين المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص، قرارين بإبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه لمدة 6 اشهر.

في السياق ذاته، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 94 مستوطنا وخمسة عناصر من مخابرات الاحتلال باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

تنويه للمواطنين والتجار بشأن عمل معبر بيت حانون "إيرز"

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"