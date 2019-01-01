الاحتلال يعتقل شابا ويبعد سيدتين عن الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا، وأبعدت سيدتين، عن المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي حمزة مسودة، أثناء تواجده قرب باب الأسباط في القدس القديمة.

وأضافت المصادر ذاتها، ان شرطة الاحتلال سلمت المعلمتين المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص، قرارين بإبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه لمدة 6 اشهر.

في السياق ذاته، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 94 مستوطنا وخمسة عناصر من مخابرات الاحتلال باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته.