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أردوغان: السعي لمعاقبة قتلة خاشقجي دين في أعناقنا

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: السعي لمعاقبة قتلة خاشقجي دين في أعناقنا


انقرة / وكالات /

– اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية
– نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية
– تركيا تتعهد بمواصل الجهود لكشف ملابسات جريمة مقتل خاشقجي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب، “دين علينا لعائلة جمال خاشقجي”.
جاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأوضح أردوغان أن اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.
وأضاف أردوغان أن بلاده تتعهد بمواصل بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتابع قائلا: “نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم”.
وأردف قائلا: “إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة”.

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