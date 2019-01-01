انخفاض الاحتياطي العام للسعودية إلى 496 مليار ريال خلال أغسطس الماضي

الرياض /وكالات/

انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بنحو 6ر1 مليار ريال، ليصل إلى 496 مليار ريال، مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضي. وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي إلى نحو 61ر89 مليار ريال بارتفاع قدره 3ر25 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضي.