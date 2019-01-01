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الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق 101 أسير أيلول الجاري

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق 101 أسير لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر أيلول الجاري.

ويواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: الأسيرة هبة اللبدي، واسماعيل علي، وأحمد غنام، وطارق قعدان (46 عاما)، ومصعب الهندي (29 عاما)، ومنير باسل صوافطة (36 عاما)، وأحمد زهران (42 عاما).

يذكر أن اكثر من 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال.

#الاحتلال

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