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الحوثيون يطلقون سراح 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يطلقون سراح 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة


صنعاء /وكالات/

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عزمها إطلاق سراح 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن الأسرى الـ350 الذين سيتم إطلاقهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد.
وشدد المرتضى على أن "هذه المبادرة تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد"، داعيا "الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة".
ولفت رئيس لجنة الأسرى إلى أن هناك مئات الجثث من الجانب الآخر في مسرح العمليات في العملية الأخيرة، ونسقنا مع الصليب الأحمر لانتشالها وقدمنا كل التسهيلات لكن التحالف رفض ذلك.
وكشف المرتضى أن هناك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية "نصر من الله" تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 16 عاما.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في 28 من سبتمبر الجاري، أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة".

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