شطب 500 شركة غير عاملة من سجلات وزارة الاقتصاد

رام الله / سما /

أعلن مراقب الشركات طارق المصري، اليوم الاثنين، عن شطب 500 شركة عادية من سجلات الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، استنادا لأحكام المادة (32) من قانون الشركات، ولتنظيم هذا القطاع.

وبين مراقب الشركات أن الشركات التي تم شطبها هي شركات غير عاملة منذ أكثر من عشر سنوات ولا يوجد لها عناوين أو مقرات ولم تقم بمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني، لافتاً الى انه سبق وأن تم إنذارها من أجل تصويب أوضاعها ولم تلتزم بذلك.

يذكر أن وزارة الاقتصاد شطبت في الاول من الشهر الجاري ثلاثة آلاف شركة مساهمة، للأسباب ذاتها.