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"قارئة القرآن".. تباع بأكثر من 7 ملايين دولار

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قارئة القرآن".. تباع بأكثر من 7 ملايين دولار


وكالات / سما /

باعت دار للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، قبل يومين، لوحة فنية تحمل اسم "قارئة القرآن"، بقيمة 6.3 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 7.762 مليون دولار أميركي.

ورسم اللوحة، التي بيعت السبت الماضي في صالة "بونهامز"، عالم الآثار والرسام التركي، عثمان حمدي بيك"، لتكون بذلك أغلى لوحة فنية تركية.

ويعود تاريخ رسم لوحة "قارئة القرآن" إلى العام 1880، وفق ما ذكرت وكالة "ترك برس".

وكان من المتوقع أن تباع اللوحة الفنية بمبلغ يتراوح بين 600 و800 ألف جنيه إسترليني، إلا أن سعرها خالف كل التوقعات وبيعت بـ6.3 مليون جنيه إسترليني.

وولد عثمان حمدي بيك، في 1842 وتوفي في 1910 في مدينة إسطنبول، وهو عالم آثار ورسام ومفكر تركي، وأول رئيس لبلدية حي قاضي كوي في إسطنبول.

#لوحة #تركيا #فنون

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