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دموع شيرين في السعودية تشفع لها

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
دموع شيرين في السعودية تشفع لها


وكالات / سما /

أشاد الإعلامي المصري، تامر أمين، بالفنانة شيرين عبد الوهاب عقب حفلها الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، أين عبرت عن دعمها لمصر والجيش والرئيس السيسي.

وعلق أمين على بكاء شيرين بعد صعود زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح وتعبيره عن رفضهما لأي أعمال تهدد أمن مصر بالقول "حركة لطيفة وموقف محترم من هذا الثنائي الجميل، وأرجو ألا تبقى شيرين غاضبة مني لأن كلامي السابق عنها كان لمصلحتها".

وأضاف مخاطبا المغنية "ما أجمل موقفك.. والأهم من كل ما قلتيه هو دموعك الغالية التي كنت تحاولين كفكفتها.. هذه دموع صادقة تبين حبك لبلدك، وعفا الله عما سلف".

يذكر أن تامر أمين انتقد شيرين في السابق بسبب تصريحات لها في مناسبات مختلفة، كما طلب منها أن تكتفي بالغناء، إلا أنه عاد وشجعها على الإدلاء بتصريحات "إذا كانت مشاعرها بمثل هذا الصدق".

#شيرين عبد الوهاب #السعودية

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