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إضافة تطبيق "يوتيوب ميوزيك" إلى أندرويد 10 تلقائيا

الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضافة تطبيق "يوتيوب ميوزيك" إلى أندرويد 10 تلقائيا


وكالات / سما /

قررت شركة غوغل تعزيز وجود تطبيق البث الموسيقي المباشر "يوتيوب ميوزيك" في سوق خدمات البث الموسيقي مثل "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" و"تيدال"، بإضافته ليكون أحد المكونات الافتراضية لنظام التشغيل "أندوريد 10" الذي تطوره.

وذكرت الشركة في رسالة عبر الإنترنت أنها ستضيف التطبيق إلى "أندرويد 10" أحدث إصدارات نظام تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، مشيرة إلى أن الأجهزة الجديدة التي ستطرح بهذا النظام ستكون مزودة بتطبيق "يوتيوب ميوزيك".

وأشار موقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية إلى أن غوغل تعتزم إطلاق أحدث أجيال هاتفها الذكي "بيكسل 4" يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما قالت الشركة إن التطبيق سيكون موجودا أيضا مع الأجهزة الجديدة التي تعمل بالإصدار أندرويد 9.

ومع وجود "يوتيوب ميوزيك" على الأجهزة الجديدة، لن تحتاج غوغل إضافة خدماتها الموسيقية الأخرى مثل "غوغل بلاي ميوزيك" بشكل افتراضي، وسيكون على من يرغب في استخدام هذه الخدمات تنزيل التطبيق من المتجر الإلكتروني "غوغل بلاي".

#يوتيوب #غوغل #أندرويد

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