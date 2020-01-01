بعد أيام على إطلاق القديم.. آيفون جديد على الطريق

وكالات / سما /

مع أنه لم يمض على الإعلان عن هواتف (آيفون 11) و(آيفون 11 برو)، و(آيفون 11 برو ماكس) سوى أيام، إلا أن عجلة التسريبات المتعلقة بهواتف آيفون للعام المقبل– الذي قد يُسمى (آيفون 12)، بدأت بالدوران.

وكشف صاحب التسريبات الشهير فيما يتعلق بمنتجات آبل (مينج تشي كو) أن هواتف آيفون لعام 2020 سوف تقدم تصميما جديدا مع إطار معدني جديد يشبه هاتف (آيفون 4) الذي أُطلق قبل أكثر من 9 سنوات.

وبعد تقرير كو، نشر مُسرِّب آخر اسمه (بن جسكين) تغريدة على موقع تويتر مع صورة حصرية لما قال: إنها لأحد النماذج الأولية لآيفون 2020 مع شاشة بقياس 6.7 بوصات، ونظام كاميرات للتعرف على الوجه (فيس آي دي) Face ID، و(ترو دبث) TrueDepth ضمن الحافة العلوية للهاتف.

فيما يشبه هاتف آيفون الذي ظهر في الصورة المسربة تصميم الحواسيب اللوحية (آيباد برو)، إذ يأتي بدون نتوء، بخلاف هواتف آيفون التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3 هواتف آيفون

يذكر أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن هاتف آيفون بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، ففي وقت سابق من العام الحالي، نشر كو تسريبات عن 3 هواتف آيفون للعام المقبل بمقاس: 5.4 بوصات، و6.1 بوصات، و6.7 بوصات، ستحتوي جميعها شاشات من نوع OLED.

إلى جانب التسريبات الجديدة، كانت تسريبات سابقة قد كشفت أن شركة آبل أجلت إطلاق هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى عام 2020، كما نشرت وكالة بلومبرج سابقًا تقريرًا ذُكر فيه أن آيفون 2020 سوف يتضمن كلًا من كاميرا (فيس آي دي)، وحساس بصمة ضمن الشاشة إن نجحت الاختبارات، ولكن التقرير نبه إلى أن تضمين حساس البصمة في الشاشة قد يتأخر إلى عام 2021.

وأخيرا، يُشار إلى أن المسرب جسكين كان قد نشر في السابق تسريبات دقيقة عن هواتف آيفون، بما في ذلك أن واجهة هاتف (آيفون 10آر) سوف تكون ذات حواف أسمك من هاتفي (آيفون 10إس)، و(آيفون 10إس ماكس).