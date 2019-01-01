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هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد


غزة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى بكل الطرق والوسائل المتاحة لمقاومتنا.

وقال هنية خلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللتنديد بتعذيب الأسير سامر العربيد، إننا لن نتخلى عن أسرانا، ولن نتركهم نهبا للسادية الصهيونية، ولن نتركهم طويلاً خلف قضبان الاحتلال.

وأضاف أن المقاومة الباسلة التي انتزعت الحرية لأسرانا عبر مسيرة الثورة قادرة على أن تكتب فصلا جديدا في الحرية والتحرير.

ونوه بأن قضية الأسرى متجذرة في الوعي والوجدان الفلسطيني، وهي تمثل نقطة الجاذبية الوطنية، وأحد ركائز الإجماع الوطني الفلسطيني.

وثمّن رئيس المكتب السياسي العملية البطولية التي يتحدث عنها الإعلام العبري بهذا التوسع، مبينا أنها دليل على أن الضفة ستظل وفية للثوابت والمقاومة والقدس واللاجئين وتحرير الأسرى.

وأشار إلى أن المستقبل سيشهد متغيرات جذرية على واقع الجغرافيا السياسية والمقاومة بالضفة.

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