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بماذا رد بن سلمان على تحميله مسؤولية تعذيب السعوديات المعارضات؟

الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا رد بن سلمان على تحميله مسؤولية تعذيب السعوديات المعارضات؟


الرياض /وكالات/

نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أي مسؤولية له عن احتجاز وتعذيب معارضات سعوديات، وقال إن أمر السيدات المحتجزات في بعض القضايا لا يعود إليه، وأنهن يحاكمن وفقا للقوانين السعودية.

وأشار في مقابلة أجرتها معه قناة cbs الأمريكية إلى أنه "سيتابع شخصيا شائعات تعرض بعضهن للتعذيب".

وردا على استفسار حول سبب سجن بعض السيدات قال: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

وحول إمكانية إطلاق سراحهن أضاف: "‎هذا القرار ليس عائدا لي، إنه عائد للنائب العام".

وعند استفسار المحاورة عن شائعات تعرض بعض السيدات للتعذيب، رد قائلا: "إذا كان هذا الأمر صحيحا فهو بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب".

وشدد على أنه سيتولى شخصيا المتابعة للتحقق من مدى مصداقية ما يشاع، وأضاف: "أنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر".

المصدر: CBS

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