شاهد: أول فيديو يوثق لحظة قصف منشآت أرامكو "عملاق النفط السعودي"

وكالات

بثت قناة أمريكية أول فيديو يُوثق لحظة قصف منشآت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، منتصف سبتمبر 2019، ما تسبب بإيقاف نصف إنتاج المملكة من النفط.

وعرض برنامج "60 دقيقة"، وهو برنامج استقصائي يُبث على قناة "CBS" الأمريكية، لحظات توضح اللحظات الأولى لقصف منشآت النفط السعودية، حيث أظهرت اللقطات الانفجارات التي رافقت القصف.

وتعرضت منشأتا بقيق وهجرة خريص لاستهداف بالطائرات المسيرة، في 14 سبتمبر 2019، ألقى بظلاله بقوة على الأسواق العالمية؛ إذ انخفض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، في هجوم تبنته مليشيا "الحوثي" اليمنية، وأعلنت أن ذلك تم بـ10 طائرات مسيرة، في حين اتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف خلفه.

ويوجد في محافظة بقيق، التي تقع على بُعد 150 كيلومتراً شرقي العاصمة الرياض، أكبر معمل لتكرير النفط بالعالم، في حين يوجد بمنطقة خريص (على بُعد 190 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من الظهران) ثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.