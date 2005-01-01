لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري في موقع "واللا" العبري أمير بوحبوط إلى التهديدات والتحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب قطاع غزة، حيث يصف الجيش الحدود الجنوبية لقطاع غزة بخط الدبابير .

ووفقا للموقع فإن تسمية تلك الحدود بخط الدبابير جاءت بسبب التهديدات والتحديات الكبيرة التي تواجه الجيش في تلك المناطق بما في ذلك شبكة الأنفاق العنكبوتية، وارتفاع نسبة المتدينين في مناطق رفح وخانيونس، إضافة إلى كتائب حماس المنتشرة في تلك المناطق التي تتسلح بوسائل قتالية مختلفة تم تهريبها عن طريق سيناء، حسب زعمه.

وأشار بوحبوط بأن حجم التهديدات من مناطق جنوب قطاع غزة تزداد يوما بعد يوم منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، الأمر الذي جعل الكثير من الضباط يخشون من تقلد منصب قيادة اللواء الجنوبي في فرقة غزة المسؤول عن حماية الحدود الاسرائيلية مع مناطق جنوب القطاع.

وأوضح بوحبوط بأن الحمل الأكبر في فرقة غزة يقع على عاتق قادة الفصائل والسرايا والكتائب، حيث أن الهاجس الأكبر الذي يهيمن على هؤلاء الضباط وقوع عملية هجوم عبر نفق وخطف جنود .