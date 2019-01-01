دعم جديد للأندية بقيمة 60 ألف دولار

غزة / سما /

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, عن تقديم منحة مالية للأندية في محافظات غزة، قيمتها 60 ألف دولار، سيتم توزيعها خلال الأسبوع الجاري.

وقال محيسن في تصريحات صحافية, إن الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل خدمة الرياضة الفلسطينية, من خلال دعم الأندية وتقديم المكافآت والمنح المالية, وتسهيل سفر الوفود للخارج.

وأوضح أن المنحة المالية الحالية ستكون لأندية الدرجتين الممتازة والأولى, كاشفا عن وجود دعم لأندية الدرجات الثانية والثالثة قريبا.

وشكر كل من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على جهوده في إنجاح الموسم الكروي الأخير, رغم العقبات التي واجهته, والشرطة الفلسطينية لتأمينها المباريات والأنشطة المختلفة, والإعلاميين لمواكبتهم الأحداث الرياضية على الدوام.