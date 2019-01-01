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خدمات النصيرات يكتسح نماء .. والزيتون ينهض أمام العطاء

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يكتسح نماء .. والزيتون ينهض أمام العطاء


غزة / سما /

حقق خدمات النصيرات فوزا كبيرا على نماء (4-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية خدمات النصيرات طارق الهور "هاتريك" (40 و61 و90), وقصي محمود (93), وأحرز هدف نماء الوحيد مصطفى الداعور (55) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مؤقتا, وتوقف رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.

الزيتون – العطاء (3-1)

وانتصر الزيتون على منافسه العطاء (3-1).

وأحرز ثلاثية الزيتون محمد الظاظا (34), ومحمد الحمامي (55) من ركلة جزاء, ونضال حجاج (80), وسجل هدف العطاء محمد الصليبي (53).

وأكمل الزيتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد إسليم (83).

ورفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

#خدمات النصيرات #الزيتون #نماء #العطاء

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