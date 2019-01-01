  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو... فوزان لخدمات رفح والشاطئ في الممتازة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... فوزان لخدمات رفح والشاطئ في الممتازة


غزة / سما /

حسم خدمات رفح مواجهته القوية مع شباب خانيونس لمصلحته (3-2), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي يسار الصباحين (49), ومحمود النيرب (51), وعماد فحجان (64), في حين أحرز هدفي "النشامى" خالد القوقا (11), وخليل مطر (73).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات رفح عبر يسار الصباحين, والتي تصدى لها الحارس محمد نصار (67).

ورفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول, بفارق الأهداف أمام خدمات الشاطئ, وبقي رصيد الخاسر 7 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

بيت حانون الرياضي – خدمات الشاطئ (0-1)

وتفوق خدمات الشاطئ على منافسه بيت حانون الرياضي (1-0).

ويدين "البحرية" بانتصاره الثمين إلى سليمان العبيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (76), ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد "الحوانين" 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

#خدمات رفح #خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : مقتل "حارس الملوك" يعيد لذاكرة السعوديين تنبؤات ميشال حايك

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

الاحتلال يزعم : أبو مازن يعمل من أجل قمع من يهدده ونستعد لليوم الذي ستعود فيه فتح إلى حمل السلاح

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

الأخبار الرئيسية

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"

هذا ما حدث مع الاسير الفلسطيني سامر العربيد!!