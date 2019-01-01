فيديو... فوزان لخدمات رفح والشاطئ في الممتازة

غزة / سما /

حسم خدمات رفح مواجهته القوية مع شباب خانيونس لمصلحته (3-2), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي يسار الصباحين (49), ومحمود النيرب (51), وعماد فحجان (64), في حين أحرز هدفي "النشامى" خالد القوقا (11), وخليل مطر (73).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات رفح عبر يسار الصباحين, والتي تصدى لها الحارس محمد نصار (67).

ورفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول, بفارق الأهداف أمام خدمات الشاطئ, وبقي رصيد الخاسر 7 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

بيت حانون الرياضي – خدمات الشاطئ (0-1)

وتفوق خدمات الشاطئ على منافسه بيت حانون الرياضي (1-0).

ويدين "البحرية" بانتصاره الثمين إلى سليمان العبيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (76), ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد "الحوانين" 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.