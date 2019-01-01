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فيديو.. نجم المغرب يسجل هدفا صاروخيا بالدوري الفرنسي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نجم المغرب يسجل هدفا صاروخيا بالدوري الفرنسي


وكالات / سما /

فاجأ النجم المغربي رشيد عليوي مهاجم أنجيه, الجماهير، بعدما سجل هدفا رائعا خلال مباراة فريقه ضد أميان (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي.

وبحث رفاق عليوي عن تعديل النتيجة، بعدما تمكن ستيفن ميندوزا من تسجيل الهدف الأول لأميان في الدقيقة 13.

وانتظرت الجماهير المتواجدة في ملعب "ريموند كوبا" حتى الدقيقة 83، والتي شهدت انطلاق النجم المغربي بسرعة نحو منطقة الفريق الضيف.

ولم ينتظر عليوي كثيرا، بعدما وصل مشارف منطقة الجزاء، ليقرر إطلاق قذيفة صاروخية قوية نحو شباك حارس أميان، الذي لم يستطع صد الكرة، وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وبفضل هدف التعادل الذي سجله عليوي، واصل نادي أنجيه ملاحقته للمتصدر باريس سان جيرمان (18 نقطة)، بعدما وصل للمركز الثاني برصيد 16 نقطة.

#رشيد عليوي #أنجيه #الدوري الفرنسي

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