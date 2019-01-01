سانشيز: يجب على إنتر ميلان أن يستغل أي فرصة أمام برشلونة

وكالات / سما /

ينتظر إنتر ميلان لقاءاً هاماً في دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي ببرشلونة على ملعب الكامب نو مساء يوم الأربعاء القادم في عودة جديدة لهذا الملعب للموسم الثاني على التوالي ولكن هذه المرة مع المدير الفني الجديد أنتونيو كونتي.

وستكون هذه المباراة خاصة كذلك لمهاجم إنتر ميلان الجديد أليكسيس سانشيز الذي سبق له وأن ارتدى قميص البلاوجرانا.

قال المعجزة في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “عندما وصلت إلى برشلونة كانت هناك أفضل تشكيلة لبرشلونة في التاريخ مع جوارديولا ولاعبين مثل ميسي وتشافي وإنييستا لم يكونوا مثل الآن، وكان هناك كارلوس بويول وهو قائد رائع وكانت هي أفضل مرحلة في مسيرتي المهنية لأنهم يعلمونك كيف تلعب كرة القدم بطريقة مختلفة مع الاستحواذ على الكرة”.

وعن المواجهة قال النجم التشيلي: “إذا كانت لنا فرصة أو فرصتين يجب أن لا نضيعهما..لقد لعبت هناك مع مانشستر يونايتد وأضعنا 3 أو 4 فرص واضحة ولذا فقد خسرنا بثلاثة أهداف، لذلك عندما تلعب في ملعب الكامب نو يجب أن لا تهدر أي فرصة امام المرمى”.

أضاف صاحب القميص رقم 7: “علينا أن نلعب بطولة دوري الأبطال للفوز بها وليس فقط للمنافسة بل للانتصار..ولكنه أمر رائع لي ولكل لاعب في إنتر ميلان أن يشعر بالحماس مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا”.

واختتم سانشيز حديثه بقوله عن عودته للكرة الإيطالية: “إنها فرصة جديدة لي في كرة القدم مع مدرب أعرفه جيداً ولاعبين أعرفهم أيضاً..وأعتقد أننا قادرين على فعل شىء جيد جداً في المستقبل رغم أن إنتر ميلان لم يفز ببطولة لسبع أو ثمان سنوات، وأنا أطمح بإعادة اكتشاف نفسي والفوزٍ بشىءٍ مع هذا النادي”.