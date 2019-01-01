جوارديولا يصف محرز بالاستثنائي ويوضح تأثير كأس الأمم عليه

وكالات / سما /

انهال السيد بيب جوارديولا المدير الفني الكفء لفريق نادي مانشستر سيتي بالمديح على لاعبه، رياض محرز، واصفاً إياه بالاستثنائي.

وكان النجم الجزائري قد ساهم بشكل فعال في انتصار 3-1 الأخير على حساب إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول لحساب الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة بطريقة ولا أروع.

ويملك الدولي الجزائري 3 أهداف في رصيده و6 أسيست في 9 مباريات لعبها مع السكاي بلوز هذا الموسم في كل المسابقات، من بينها هدفين و5 أسيست في 7 لقاءات بالبريميرليج.

المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني تحدث عن نجم ليستر السابق قائلاً “لقد أدى بشكل رائع طوال هذا الموسم. هو لاعب استثنائي وأنا سعيد من أجله لأنه يلعب بمستوى لا يصدق”.

وأضاف “أعتقد أن كأس الأمم الأفريقية جعلته يصدق كم هو جيد. هو كان يعرف بالفعل، ولكن أعتقد الفوز بهذا اللقب مع منتخب بلاده يساعده. لقد كان مهماً للغاية بالنسبة له”.

وتابع “ينتابك شعور عندما يحصل على الكرة على خط الـ 18 ياردة، بالقرب من المنطقة، أنه سوف يحدث شيء ما. أعتقد أن كل المشاهدين لديهم هذا الشعور، وهذا يعود إلى أن لديه الموهبة. هو لديه شيء خاص”.