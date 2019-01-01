إيدين هازارد يتحول إلى شبح مع ريال مدريد

وكالات / سما /

مازال النجم البلجيكي إيدين هازارد لم يقدم إلا القليل جداً من الأشياء التي كانت منتظرة منه عندما وقع معه ريال مدريد قادماً من تشيلسي في بداية سوق الانتقالات الصيفية.

وقدم هازارد عرضاً جديداً مخيباً للآمال في ديربي مدريد ليلة أمس ضد أتلتيكو على ملعب واندا ميتروبوليتانو ولم يسدد أي كرة على مرمى يان أوبلاك مما أثار القلق حول إمكانية ما سيقدمه النجم البلجيكي هذا الموسم مع النادي الملكي.

كان هازارد مختفياً تقريباً عن الأنظار في مباراة الريال أمام باريس على ملعب حديقة الأمراء وبعد أن قدم بعض الأمور المشجعة في مباراة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان عاد مرة أخرى للأداء السلبي.

والمفارقة الغريبة في الأمر هو أن نجم البلوز السابق كان لديه في رصيده 6 أهداف في نفس المرحلة من الموسم الماضي وهو ما يثير التساؤل حول تكيفه مع فريق المدرب زين الدين زيدان حتى الآن.

مع ذلك فإن مدرب المرينجي دائم الدفاع عن هازارد حيث قال بعد نهاية الديربي عنه: “هازارد لا يفتقر لشىء ويجب علينا أن نتركه بهدوء فهو يحقق تحولاً جيداً في الوقت الحاضر”.

والحقيقة أن الأرقام تظهر أن هازارد مازال يفتقر الكثير ليصبح لاعباً لريال مدريد فقد كانت له 4 محاولات فقط على المرمى كما سجل هدفاً وحيداً فقط في المباريات الإعدادية.

ولم يكن أداءه في الديربي ملفتاً حيث لم تتاح له الفرصة لاختراق دفاع الآتليتي واحتاج لمساعدة ناتشو فيرنانديز الظهير الأيسر في تلك المباراة كثيراً.

كما لم يقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً الكثير من المساندة لرأس الحربة كريم بنزيمة وفقد الكرة في 17 مناسبة ولذا فإن عليه تقديم أداء أفضل بكثير في المرحلة القادمة لإثبات أنه اللاعب الذي يمكن للنادي الملكي التعويل عليه هذا الموسم.