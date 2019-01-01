  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إيدين هازارد يتحول إلى شبح مع ريال مدريد

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيدين هازارد يتحول إلى شبح مع ريال مدريد


وكالات / سما /

مازال النجم البلجيكي إيدين هازارد لم يقدم إلا القليل جداً من الأشياء التي كانت منتظرة منه عندما وقع معه ريال مدريد قادماً من تشيلسي في بداية سوق الانتقالات الصيفية.

وقدم هازارد عرضاً جديداً مخيباً للآمال في ديربي مدريد ليلة أمس ضد أتلتيكو على ملعب واندا ميتروبوليتانو ولم يسدد أي كرة على مرمى يان أوبلاك مما أثار القلق حول إمكانية ما سيقدمه النجم البلجيكي هذا الموسم مع النادي الملكي.

كان هازارد مختفياً تقريباً عن الأنظار في مباراة الريال أمام باريس على ملعب حديقة الأمراء وبعد أن قدم بعض الأمور المشجعة في مباراة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان عاد مرة أخرى للأداء السلبي.

والمفارقة الغريبة في الأمر هو أن نجم البلوز السابق كان لديه في رصيده 6 أهداف في نفس المرحلة من الموسم الماضي وهو ما يثير التساؤل حول تكيفه مع فريق المدرب زين الدين زيدان حتى الآن.

مع ذلك فإن مدرب المرينجي دائم الدفاع عن هازارد حيث قال بعد نهاية الديربي عنه: “هازارد لا يفتقر لشىء ويجب علينا أن نتركه بهدوء فهو يحقق تحولاً جيداً في الوقت الحاضر”.

والحقيقة أن الأرقام تظهر أن هازارد مازال يفتقر الكثير ليصبح لاعباً لريال مدريد فقد كانت له 4 محاولات فقط على المرمى كما سجل هدفاً وحيداً فقط في المباريات الإعدادية.

ولم يكن أداءه في الديربي ملفتاً حيث لم تتاح له الفرصة لاختراق دفاع الآتليتي واحتاج لمساعدة ناتشو فيرنانديز الظهير الأيسر في تلك المباراة كثيراً.

كما لم يقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً الكثير من المساندة لرأس الحربة كريم بنزيمة وفقد الكرة في 17 مناسبة ولذا فإن عليه تقديم أداء أفضل بكثير في المرحلة القادمة لإثبات أنه اللاعب الذي يمكن للنادي الملكي التعويل عليه هذا الموسم.

#إيدين هازارد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : مقتل "حارس الملوك" يعيد لذاكرة السعوديين تنبؤات ميشال حايك

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

الاحتلال يزعم : أبو مازن يعمل من أجل قمع من يهدده ونستعد لليوم الذي ستعود فيه فتح إلى حمل السلاح

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

الأخبار الرئيسية

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"

هذا ما حدث مع الاسير الفلسطيني سامر العربيد!!

حكومة

جنرال إسرائيلي: 3 تهديدات أمنية تتطلب التعجيل بتشكيل حكومة