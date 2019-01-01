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الاحتلال يعتقل طالبا على حاجز أبو الريش غرب الحرم الإبراهيمي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طالبا على حاجز أبو الريش العسكري، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب أسامة عصام الرجبي (15 عاما) على الحاجز المذكور، أثناء توجهه للمدرسة. 

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين منذ الساعة العاشرة من مساء يوم أمس ويستمر حتى العاشرة من مساء اليوم؛ بحجة رأس السنة العبرية.

واعتبر مدير الحرم، رئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لــ"وفا"، هذا الإجراء تحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، ومسعى لتهويد الحرم، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية المجمع عليها في العالم، والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة".

#الاحتلال #الحرم الإبراهيمي

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