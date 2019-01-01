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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإســـــرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين، من الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: محمد وليد عبيد، ووسيم نايف عبيد، وايوب بهائي عبيد.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عطا الله عيسى خليل أبو صبيح من بلدة يطا، وفتشت عدة منازل في البلدة وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها محمد خالد شواهين وحافظ وعلي رشيد.

كما اعتقلت طالبا على حاجز أبو الريش العسكري، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب أسامة عصام الرجبي (15 عاما) على الحاجز المذكور، أثناء توجهه للمدرسة. 

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين منذ الساعة العاشرة من مساء يوم أمس ويستمر حتى العاشرة من مساء اليوم؛ بحجة رأس السنة العبرية.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا والسموع، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين رغد رائد شمروخ (24 عاما)، وباسل وليد دعامسة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزلي والديهما من مخيم الدهيشة وفتشتهما.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال

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