  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الذكرى الـ19 لاستشهاد الطفل محمد الدرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذكرى الـ19 لاستشهاد الطفل محمد الدرة


غزة / سما /

 يصادف اليوم الإثنين، الذكرى الـ19 لاستشهاد الطفل محمد الدرة بين أحضان والده في قطاع غزة، بعد يومين على اندلاع شرارة الانتفاضة الثانية في الـ2000.

واندلعت الشرارة يوم 28 من أيلول/سبتمبر 2000، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات وجيش الاحتلال. وقد أسفرت الانتفاضة التي استمرت خمس سنوات عن استشهاد 4412 مواطنًا، إضافة إلى 48 ألفًا و322 جريحًا.

وولد محمد الدرة في تاريخ 22 نوفمبر 1988 في مخيم البريج بغزة، وقد اهتز العالم لاستشهاده بعدما نشر الصحفي الفرنسي شارل إندرلان مقطع فيديو وثق فيه لحظة استشهاده وإصابة والده بعدة رصاصات، وأصبح أيقونة انتفاضة الأقصى.

الأكثر قراءة اليوم

بن سلمان : ساعدونا لنسيطر على الشرق الأوسط لنعترف بإسرائيل

الاستخبارات الاسرائيلية: انهيار حماس في غزة يعني صومال جديدة والسنوار زعيم مختلف

فيديو : مقتل "حارس الملوك" يعيد لذاكرة السعوديين تنبؤات ميشال حايك

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول

الاحتلال يزعم : أبو مازن يعمل من أجل قمع من يهدده ونستعد لليوم الذي ستعود فيه فتح إلى حمل السلاح

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"

هذا ما حدث مع الاسير الفلسطيني سامر العربيد!!

حكومة

جنرال إسرائيلي: 3 تهديدات أمنية تتطلب التعجيل بتشكيل حكومة

البسام

الصندوق السعودي يُخصص 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية بغزة والضفة