ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، بدء التحقيق في تعذيب الأسير سامر العربيد على ايدي جهاز "الشاباك"، بعد نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "هآرتس":

- العميد عيران نيف من وحدة التنسيق والارتباط المنتهية ولايته يعتقد ان الضرر بالوضع الاقتصادي في الضفة يمكن ان يسبب فرصة للأعمال الإرهابية

- وزارة العدل تبدأ التحقيق في تعرض سامر العربيد الى التعذيب على ايدي الشاباك

- نتنياهو وغانتس يلتقيان يوم الأربعاء المقبل في اخر فرصة قبل إعادة التكليف الى رئيس الدولة

* "معاريف":

- ايهود براك: انا قلق على الدولة وسأستمر في عملي لضمان عدم انحراف الدولة عن مسارها

- نتنياهو وجانتس تحدثا واتفقا على الاجتماع يوم الأربعاء

- الانتخابات الثالثة؟ تبادل الاتهامات في نهاية محادثات مفاوضات الليكود والأزرق

* "إسرائيل اليوم":

- الكشف عن غواصة إسرائيلية جديدة

- خلال الاحتفال لسلاح البحرية الإسرائيلية الستين تم الكشف عن بناء غواصة جديدة من نوع دراجون

- تبادل الاتهامات بين الليكود والأزرق في نهاية الاجتماع: نتنياهو وجانتس يلتقيان يوم الأربعاء

- وزارة العدل تفتح تحقيق في قضية تعذيب سامر العربيد

- زعيم حزب المحافظين في النمسا يفوز بالانتخابات البرلمانية

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها تفاقم الوضع الصحي للأسير سامر العربيد، الذي نقل إلى المستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له منذ اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الأربعاء الماضي.

كما تناولت الصحف خبر تعزية الرئيس محمود عباس، لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- إصابات واعتقالات باقتحامات في الضفة واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

- الصفدي: ضم الغور سيترك آثاره على اتفاقية السلام مع اسرائيل

- نادي الأسير: 6 أسرى يواصلون الاضراب عن الطعام بينهم أسيرة

- "الشاباك" حصل على تصريح لاستخدام أساليب قاسية في التحقيق مع الأسير سامر عربيد

وحالته حرجة

- أرئيل وغليك يقودان اقتحام 291 مستوطنًا للأقصى.. والمرجعيات الدينية تستنكر وتحذر

- مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بالرصاص

- كاميرات مراقبة وتحصينات جديدة للجيش الاسرائيلي بمحاذاة الخط الحدودي مع لبنان

* "الأيام":

- نداءات للتدخل لإنقاذ الأسير سامر العربيد بعد نقله الى مستشفى هداسا نتيجة التعذيب

- الرئيس يعزي نظيره الفرنسي بوفاة الرئيس الأسبق شيراك

- العسيلي: نجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الاسرائيلية لأسواقنا

- الاحتلال يهاجم حفل استقبال أسير في اللبن الشرقية ويداهم كوبر ويهدم حظيرة ماشية في دير بلوط

- الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي اليوم وغدًا

- مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون غرب نابلس

- فريدمان يتوقع الاعلان عن "صفقة القرن" قبل نهاية العام

- مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى وتوقع التصعيد اليوم لمناسبة الأعياد اليهودية

- نتنياهو وغانتس يتبادلان اللوم والاتهامات إثر انهيار محادثات تشكيل حكومة وحدة

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعزي نظيره الفرنسي بوفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك

- الأعياد اليهودية .. اقتحامات استيطانية للأقصى ودعوات لبناء "الهيكل"

- صندوقا الأقصى والقدس يخصصان مشاريع لفلسطين بقيمة 50 مليون دولار

- الداخلية المصرية تعلن مقتل 15 مسلحا في اشتباك مع الشرطة بشمال سيناء

- الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة حتى الثلاثاء

- التعذيب الوحشي يفاقم الوضع الصحي للأسير سامر العربيد

- وزير الزراعة: الحكومة تسعى الى تعزيز المنتج الوطني وأسعار العجول لن ترتفع

- وزير الاقتصاد: نجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الاسرائيلية لأسواقنا

- نتنياهو وغانتس يتبادلان اللوم إثر انهيار محادثات تشكيل الحكومة

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