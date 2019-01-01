زعماء العالم يهنئون بمناسبة السنة العبرية الجديدة: من ترامب حتى ايران

القدس المحتلة / سما /

هنأ زعماء من أنحاء جميع العالم اليهود بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهانيه لليهود وقال في تغريدة، "ميلانيا وأنا نتمنى لكم عاما جيدا ومباركا".

وقدم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وحكومته وعدد من القادة البرازيليين التهنئة لليهود، كما هنأ رئيس زيمبابوي امرسون مننغواه عبر تغريدة ارفقها مع صورة له تجمعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

كما قدم أيضا رئيس حزب العمال البريطاني التهاني لليهود والتي ارفقها برسالة بيئية قال خلالها انه يتمنى عاما سعيدا للشعب اليهودي ، وأضاف انه "بهذه الأيام من محاسبة النفس يمكن التفكير كيف يمكننا انقاذ الكرة الأرضية".

وانضم الى المجموعة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ونشر عبر حسابه في تويتر تهنئة بالمناسبة الى اليهود الإيرانيين واليهود في انحاء العالم والتي كتبت بالفارسية، الإنجليزية والعبرية.

كما هنأ وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد اليهود بمناسبة العام الجديد، وكتب في تغريدة عبارة سنة "عام سعيد" بالعبرية كتبها بأحرف انجليزية.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهود روسيا بالعام الجديد وقال :"تمنياتي ليهود بلادي الصحة ، الفرح والازدهار في العام الجديد" وفي البيات الصادر عن الكرملين ذكر ان ما يهم بوتين هو :"ان تحترم المنظمات اليهودية ببلادنا بعمق التقاليد الثمينة والروحانية والثقافية لأسلافهم وأن يغرزوها داخل الأجيال الشابة. وانه من المهم أيضا تقدير مشاركتهم الفعالة ومبادراتهم واسهاماتهم البارزة من خلال الصدقات ودعم المجتمع، وأيضا تقدير جهودهم من اجل تعزيز الحوار بين الديانات والقوميات في بلادنا".

المصدر :" وسائل اعلام عبرية