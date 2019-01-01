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إسرائيل تعتزم تعيين مفتش للدين الإسلامي في المدارس العربية

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتزم تعيين مفتش للدين الإسلامي في المدارس العربية


القدس المحتلة / سما /

أكد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، أن الحكومة تعتزم تعيين مفتش للدين الإسلامي في المدارس العربية، في الفترة القريبة القادمة.

جاء هذا التأكيد ردا على رسالة وجهها إلى وزارة التعليم الإسرائيلية، عضو الكنيست من تحالف القائمة العربية المشتركة، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، وأشار في الرسالة إلى أن "بعض المدارس العربية تقوم بتقليص عدد الساعات التعليمية في موضوع الدين الإسلامي خلافا لتعليمات المدير العام".

وأكد وزير التعليم الإسرائيلي أن وزارته ستعالج هذه المخالفات "بشدة وبدون تهاون". وحول قيام بعض المعلمين غير المختصين في موضوع الدين الإسلامي بتدريسه في بعض المدارس، أكد بيرتس أن هذه الممارسة معروفة للوزارة وأنها تشكل إحدى التحديات التي تقف أمام عمل الوزارة في هذه الأيام لعلاجها بشكل أساسي ومعمّق.

وقال بيرتس في رده على رسالة عباس منصور، "إن الدين الإسلامي هو موضوع مركزي ومهم جدا في المدارس العربية"، مبينا أن "المدارس ملزمة بتدريسه بواقع حصتين أسبوعيتين لكل طالب، وفي حالة لم تقم المدرسة بذلك فإن هذا الأمر يعتبر مخالفة للقوانين".

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