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غزة: 4 ملايين دولار من عُمان لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 4 ملايين دولار من عُمان لإنشاء كلية بجامعة الأزهر


غزة / سما /

قال صادق أبو سليمان نائب رئيس جامعة الازهر للشؤون الأكاديمية، بأن الجامعة قد تلقت اليوم الأحد، رسالة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، ابلغتها عبرها بالموافقة على تمويل إنشاء مبنى كلية مسقط للتربية بالحرم الجامعي الجديد جنوب غزة بتكلفة قدرها أربعة ملايين دولار أمريكي.

وشكر أبو سليمان، سلطنة عمان والشعب العماني على هذا التبرع، ودعمها المؤسسات التعليمية في فلسطين، كما وتقدم بشكر خاص لعلي بن ابراهيم بن شنون الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية الخيرية، لما بذله من جهد لتمويل هذا المشروع الهام للجامعة.

من جانبه، أوضح محمد الوزير مدير وحدة المشاريع بأنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بإنشاء المبني في السوق المحلي في القريب العاجل؛ إيذاناً ببدء أعمال تنفيذ المشروع.

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