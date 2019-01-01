إصابات بالاختناق جراء مهاجمة الاحتلال حفل استقبال أسير محرر جنوب نابلس

نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل استقبال أسير محرر في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، وهاجمت حفل استقبال الأسير براء عويس (21 عاما) وقامت بتفريق الأهالي الذين احتشدوا لاستقباله، ما أدى لإصابة عدد كبير من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف أن عددا من واجهات المحال التجارية والنوافذ حطمت، جراء إطلاق عشرات قنابل الصوت.