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الصندوق السعودي يُخصص مشاريع لفلسطين بقيمة 50 مليون دولار

الأحد 29 سبتمبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصندوق السعودي يُخصص مشاريع لفلسطين بقيمة 50 مليون دولار


الرياض /سما/

أعلن مدير عام الصندوق السعودي يوسف البسام اليوم الأحد، أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس اعتمدت خلال اجتماعها السنوي الـ76 الذي عقدته، اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، مبلغ خمسين مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين.

وقال البسام، إن المشاريع تشمل إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة والقدس وغزة، إضافة إلى مشاريع ترميم في قطاعات الحكم المحلي والزراعة والصحة والطرق في كل المحافظات الفلسطينية، بما فيها محافظة القدس.

بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، أن استمرار الدعم المقدم من صندوقي القدس والأقصى هو ثمرة الاهتمام الكبير والجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه في تجنيد الأموال لصالح الشعب الفلسطيني، كما أنه يأتي في سياق اهتمام صندوقي الأقصى والقدس الذي يقوده الوزير البسام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وأوضح أن مجموع ما تم اعتماده من صندوق الأقصى تركز للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص عمل .

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