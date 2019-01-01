الاحتلال يجدد اعتقال شهاب مزهر إداريا للمرة الرابعة

بيت لحم / سما /

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقال الشاب الناشط شهاب حسن مزهر (46 عاما) إداريا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وصادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على قرار المخابرات الاسرائيلية تجديد الاعتقال الاداري للشاب مزهر، لمدة اربعة أشهر، وذلك بزعم وجود "ملف سري" يُحظر على الاسير او محاميه الاطلاع على فحواه، فيما اكتفى ممثل النيابة العسكرية بالقول ان المعتقل مزهر "يشكل خطرا على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وانه من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" حسب ادعائه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مزهر من منزله في مخيم الدهيشة قبل نحو 16 شهر، واعتدى جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح اثناء اعتقاله، ما أدى لاصابته برأسه الامر الذي استدعى نقله الى مستشفى هداسا الاسرائيلي لتلقي العلاج.

ويعتبر مزهر أحد نشطاء العمل الاجتماعي، واستهدف مرارا بعمليات اعتقال حيث قضى في سجون الاحتلال نحو عشر سنوات نصفها قيد الاعتقال الاداري.