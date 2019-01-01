اجتماع بين نتنياهو وغانتس الأربعاء المقبل

القدس المحتلة / سما /

اتفق بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأحد، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، على عقد اجتماع بينهما مساء الأربعاء المقبل بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

وعقد اجتماع استمر لساعتين بين فرق التفاوض من الحزبين، إلا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق، وسط اتهامات متبادلة بتحميل كل طرف منهما الآخر المسؤولية عن الفشل.

وباتفاق نتنياهو وغانتس على الاتفاق، فإن ذلك يعني أنه لن يقدم نتنياهو على خطوة إعادة تفويضه بتشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.