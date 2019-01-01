المبعوث الأممي "بيدرسن": حضور 5 جيوش في سوريا يهددها

دمشق /سما/

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن قلقه لوجود 5 جيوش مختلفة في سوريا، مؤكدا أن ذلك يهدد سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وشدد على أنه في نهاية المطاف يجب أن تكون أراضي سوريا بأكملها تحت سيطرة الحكومة.

وأضاف في حديث لـ"نوفوستي"، أنه سيلتقي مع الرؤساء المشاركين بالدستورية السورية لمناقشة العمل اللاحق للجنة.

وقال إنه اتفق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري على كيفية عمل اللجنة اللاحق.

وأشار إلى أنه سيلتقي في البداية مع الرئيس المشارك للجنة عن الحكومة السورية، ومن ثم مع نظيره عن المعارضة، وأكد أن السوريين أنفسهم، سيحددون جدول أعمال أول لقاء للجنة.

ولفت إلى أنه سيعلن قريبا أسماء الرؤساء المشاركين للجنة، مؤكدا أن تحديد الأسماء بات في مرحلته النهائية.

وذكر أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بشكل مفصل على نشاط اللجنة الدستورية وقال، إن الأمم المتحدة ستلعب دور الوسيط بين الجانبين "ولن يقوم بهذا الواجب أي طرف آخر".

وأضاف أن اللقاء الأول للجنة، قد يعقد بحضور ممثلين أجانب، لكن حتى الآن لم توجه الدعوة لأحد.