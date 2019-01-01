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الزراعة: مخزون العجول يكفي لــ3شهور في الضفة وغزة والأسعار ثابتة

الأحد 29 سبتمبر 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة: مخزون العجول يكفي لــ3شهور في الضفة وغزة والأسعار ثابتة


رام الله / سما /

قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن الحكومة تسعى دائما من أجل تعزيز المنتج الوطني، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك.

وأشار العطاري خلال استقباله اليوم الأحد، من محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إلى أن قرار الحكومة بوقف استيراد العجول من اسرائيل يعد قرارا وطنيا يعكس توجه الحكومة نحو الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لتعزيز المنتج الوطني، لافتا إلى أن مخزون العجول يكفي لــ3شهور في الضفة وغزة حتى لو لم نستورد أي عجل، وأن سعرها لن يتغير ولن يرتفع.

وبحث مع الرجوب آلية التعاون الدائم والمستمر مع المحافظة، من أجل تقديم كافة أنواع الدعم والإسناد للمزارعين خاصة في القرى النائية والمهمشة والواقعة بمحاذاة وداخل جدار الضم

بدوره، قال الرجوب: "نحن معنيون بتنمية هذا القطاع وتعزيز الاستثمار الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تربية العجول في مزارعنا الفلسطينية مع مراعاة عدم الحاق الضرر بالتجار المستوردين لها"، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للمزارعين ودعم منتجنا الوطني، والعمل على مراقبته.

كما التقى العطاري وطاقم الوزارة في بلدية يعبد، رؤساء المجالس للقرى الجدارية، بمشاركة رئيس بلدية يعبد سائد الكيلاني، ورؤساء 19 تجمعا، والتقى رؤساء المجالس القرى الشرقية الجدارية في المحافظة، وكان باستقباله رئيس بلدية مرج ابن عامر احمد زكارنة ورؤساء 11 تجمعا سكانيا، واستمع إلى احتياجات المناطق الجدارية والمشاكل التي يتعرضون لها.

وعرض العطاري خطة وزارته للمناطق الجدارية ضمن العنقود الزراعي للسنوات الثلاث القادمة.

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