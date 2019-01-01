البحرية الليبية تنفي غرق 50 مهاجراً شرق طرابلس

طرابلس /سما/

نفت البحرية الليبية ما تردد عن غرق 50 مهاجراً كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية أمس السبت، مشيرة إلى أن القارب تم إنقاذه وعلى متنه 71 مهاجراً نجو جميعاً.

وقالت البحرية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن "بلاغاً ورد إلينا من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين شمال مدينة الخمس شرق طرابلس، ما دفع زورق وقارب يتبعان القطاع الأوسط بحرس السواحل إلى الخروج في عملية بحث استمرت عدة ساعات، دون جدوى، لأن القارب كان يتحرك لمسافة ثم يتوقف لطلب النجدة، ويواصل الحركة مجدداً ويطلب إغاثة في منطقة أخرى، الأمر الذي تطلب إعادة قارب الإنقاذ وتغيير الزورق بآخر لمواصلة المهمة".

وأضافت: "بعد عملية بحث استمرت عدة ساعات تمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة المطاطي فجر اليوم الأحد، وكان على متنه 71 مهاجراً كلهم من الرجال، على بعد 45 ميلاً شمال غرب الخمس".

وأشارت إلى أن جنسيات المهاجرين توزعت إلى 27 سودانياً، و15 مصريا، و25 باكستانياً، بالإضافة ثلاثة فلسطينيين وسوري واحد، لافتة إلى نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الخاصة بحرس السواحل في الخمس، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، والتواصل مع من يهمهم الأمر لغرض تسليمهم لأحد مراكز الإيواء بالمنطقة ولكن دون جدوى.

وقالت إنه نظرا لعدم قدرة البحرية وحرس السواحل التابع لها على إيواء المهاجرين تم إخلاء سبيلهم.