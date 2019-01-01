  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل من أجل استيراد النفط من العراق

الأحد 29 سبتمبر 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل من أجل استيراد النفط من العراق


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، في العاصمة المصرية القاهرة، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح العسيلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، أن التحضيرات للمؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين "قطعت شوطاً كبيراً"، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

وأعلن العسيلي أن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية "في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلية".

وأضاف أنه سيتم اللجوء فلسطينياً إلى التحكيم الدولي عبر "محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي" فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي "الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني".

وأكد العسيلي "المضي قدماً في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا".

وأشار العسيلي إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية).

ولفت إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي واندونيسيا ودول "إفتا" (سويسرا والنرويج وآيسلندا ولختنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي.

الأكثر قراءة اليوم

بن سلمان : ساعدونا لنسيطر على الشرق الأوسط لنعترف بإسرائيل

مسؤول خلية الجبهة الشعبية التي نفذت عملية النبع في حالة حرجة جدا بسبب تعذيب الشاباك

فيديو : مقتل "حارس الملوك" يعيد لذاكرة السعوديين تنبؤات ميشال حايك

مقتل "حارس الملوك" المرافق الشخصي للملك السعودي برصاص صديقه

شاهد.. بير زيت: شجارٌ بين أفراد كُتلتين طُلّابيتيْن وإخلاء الجامعة

غزة: تحالف القوى الفلسطينية يصدر بياناً هاماًَ حول مبادرة الفصائل الثمانية

الشاباك يزعم : اعتقال الخلية التي قتلت مستوطنة قرب عين بونين قبل شهر

الأخبار الرئيسية

كتائب ابو علي

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول سامر عربيد: المساس بحياته سيفتح أبواب الجحيم!

الاحتلال

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

الاحتلال يزعم : أبو مازن يعمل من أجل قمع من يهدده ونستعد لليوم الذي ستعود فيه فتح إلى حمل السلاح

بن سلمان : ساعدونا لنسيطر على الشرق الأوسط لنعترف بإسرائيل

الاستخبارات الاسرائيلية: انهيار حماس في غزة يعني صومال جديدة والسنوار زعيم مختلف