الداخلية المصرية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء

القاهرة /سما/

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التى استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

وبحسب بيان الداخلية، الأحد، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص/ منطقة العبور/ دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وجرى التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال ستشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع "15" من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على ("9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف).

تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.