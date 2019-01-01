هنية يشكر رئاسة لجنة المتابعة الحكومية في غزة على تقديم المنحة المالية للأندية

غزة / سما/

قدم الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، شكره لرئاسة لجنة المتابعة للعمل الحكومي والأمانة العامة في قطاع غزة على دعم الأندية الرياضية في الدرجتين "الممتازة والأولى" بمبلغ 60 ألف دولار.

وأكد هنية، أن هذه المنحة المالية تساهم مع المنح المالية الأخرى في تمكين الأندية في الايفاء بجزء من الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه اللاعبين والفرق الرياضية، في الوقت الصعب التي تمر به رياضتنا الفلسطينية.

وشكر هنية، جهود الدكتور محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي والأمانة العامة في قطاع غزة على الموافقة لتقديم المنحة المالية لدعم الأندية الرياضية خلال الاسبوع الجاري.

وعبر هنية عن سعادته، بالمتابعة الحثيثة التي قام بها الأستاذ أحمد محيسن مع الأمانة العامة لانجاز وتحقيق ملف دعم الأندية، وبالاضافة لجهود السيد جابر عياش وعمله الملحوظ في رفع توصيات دعم الأندية الرياضية.

الجدير ذكره أن الأندية الرياضية استمرت في ممارسة اللعب في البطولات المحلية رغم ما تمر به الرياضة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة.