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سلطة النقد تطلق نظام الإفصاح عن الحسابات المصرفية

الأحد 29 سبتمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تطلق نظام الإفصاح عن الحسابات المصرفية


رام الله / سما /

أطلقت سلطة النقد، اليوم الأحد، نظاماً خاصاً للإفصاح عن الحسابات المصرفية (KYC Data Base)، ضمن مساعيها لتطوير آليات العمل والأدوات الرقابية المرتبطة بها لتتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى، واستمراراً لتطوير أنظمتها بما يساهم في تسهيل وتيسير أعمالها بما يخدم الجهاز المصرفي.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في بيان، إن إطلاق نظام الحسابات المصرفية يأتي استكمالاً لإنجازات سلطة النقد المتحققة خلال السنوات السابقة في تغطية الفجوة للبيانات المالية والديموغرافية لعملاء المصارف ومؤسسات الإقراض، بهدف تعزيز مستويات الشمول والاستقرار المالي.

وأضاف أن هذا النظام يهدف أيضاً إلى إنشاء نظام الحسابات المصرفية إلى تعزيز بيئة الشفافية والإفصاح لخفض المخاطر التشغيلية، وتسهيل وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يشمل تحقيق مبادئ اعرف عميلك عند فتح الحسابات وتحديثها بشكل مستمر لمساعدة المصارف في اتخاذ القرار المصرفي السليم.

وبين أن نظام الحسابات المصرفية هو عبارة عن نظام يتم فيه تجميع والافصاح عن البيانات الديموغرافية وبيانات الحسابات المصرفية لعملاء الجهاز المصرفي، وسيتم الإفصاح عن طبيعة الحالة لهذه الحسابات إن كانت نشطة، أو مغلقة، أو جامدة، أو معلقة، وذلك على مستوى البنك ونوع الحساب وفقاً لتصنيفات الحسابات المعتمدة للتعامل بها في الجهاز المصرفي.

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