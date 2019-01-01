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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 29 سبتمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة عشر + الحافلتان: الخامسة عشر، والسادسة عشر من كشف (9/18).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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