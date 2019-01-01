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فريدمان: قريبون جدا من خط النهاية وصفقة القرن ستعلن قبل نهاية العام

الأحد 29 سبتمبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان: قريبون جدا من خط النهاية وصفقة القرن ستعلن قبل نهاية العام


القدس المحتلة / سما /

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إنه سيتم الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال فريدمان: "إنني واثق تماماً من أنه سيتم الإعلان عنها في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جدا من خط النهاية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام.

وعما إذا كان من الممكن نشر الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أجاب فريدمان للصحيفة: "نريد نشرها في بيئة تكون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها (أي مع الخطة).. نريد التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا بشأنها".

وحول السبب الذي يجعل الإدارة الأمريكية تقدم مثل هذه الخطة من الأساس في ظل الرفض الفلسطيني المسبق لها، قال فريدمان: "لست متشائما مثلكم بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال ... أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلا واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر".

وردا على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر الخطة الآن تحسبا لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال فريدمان: "نحن في إدارة ترامب لا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه لأنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت".

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